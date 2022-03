Henrik Ingebrigtsen om rolla til Gjert framover: – At han berre er far

sport

Det fortel eldstebror Ingebrigtsen til VG. Han erkjenner at det profesjonelle forholdet brørne har til faren, gjekk utover familierelasjonen.

– Framover vil ikkje Gjert ha noka rolle som trenar, koordinator og administrator inn mot oss. Men eg håpar at han litt fram i tid, når ting får roa seg med tanke på trenarrolla, kan gå opp i farsrolla, seier Henrik Ingebrigtsen til avisa.

For seks veker sidan vart Gjert sjukmeld, og tysdag vart det kjent at Henrik Ingebrigtsen tek over oppgåvene Gjert har hatt for Ingebrigtsen-teamet.

