Grand Slam-turneringane i tennis får same tiebreak-reglar

Tidlegare har Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon og US Open operert med ulike måtar å avgjere det siste settet. No vil det avgjerast på same måte, seier Grand Slam-styret i ei fråsegn til mellom anna nyheitsbyrået AP.

– Avgjerda i grand Slam-styret er basert på eit sterkt ønske om å skape meir konsekvente reglar i Grand Slams og dermed forbetre opplevinga for både spelarar og fans, heiter det i uttalen.

Reglane som skal følgjast, er måten dei har avvikla det avgjerande tiebreaket på i Australian Open. Dersom ein får ti poeng i tiebreaket og leier med minst to, vinn ein. I alle andre sett går tiebreaket til sju.

Roland-Garros har til no ikkje hatt tiebreak i siste sett, der ein har måtta vinne med to game. Det same hadde Wimbledon inntil 2019, der det vart endra til tiebreak til ti ved stillinga 12-12 i game. I US Open har det vore tiebreak til sju ved stillinga 6-6 i siste sett.

I Wimbledon i 2010 enda kampen mellom John Isner og Nicolas Mahut etter over elleve timar med 70-68 i siste sett.

