Dramatikk då Deilas New York gjekk til semifinale i meisterligaen: – Glade for å gå vidare

sport

Deilas lag hadde 3–1 å gå på frå den første kampen i kvartfinalen i den nord- og mellomamerikanske meisterligaen. Dermed heldt det akkurat til avansement med 2-4-tap på bortebane i Guatemala.

– Vi skåra to mål og det var fantastisk. Vi hadde kampen i hendene våre, men vi såg veldig slitne ut mot slutten av kampen. Kvar gong dei sende ballen inn i boksen, såg dei farlege ut, så vi er glade for å gå vidare, sa Deila på pressekonferansen etter kampen.

Valentín Castellanos sørgde for New York-leiing etter 31 minutt, før Andres Lezcano utlikna for heimelaget like før pause.

Etter 53 minutt førte Talles Magno igjen New York i leiinga i kampen og på det tidspunktet trong Comunicaciones fire mål for å gå vidare.

Tre skåringar frå Comunicaciones dei siste 20 minutta av kampen, signerte Nicolás Samayoa, Lynner Garcia og Jose Contreras, gjorde at New York City måtte sveitte for å avansere til semifinalen. Deilas menn heldt likevel ut og gjekk vidare på bortemålsregelen.

(©NPK)