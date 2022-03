Urhaug satsar mot Paris i 2024

sport

Han gav beskjed til bordtennisforbundet sist veke, opplyser Urhaug sjølv til Bergensavisen.

– Det var dette eg håpa på og hadde lyst til! Eg følte at eg var såpass nære ein medalje i Tokyo, og eg trur eg har like mykje å bidra med i Paris om 2,5 år. Eg kjenner eg har meir inne, og no er motivasjonen tilbake der eg vil ha han, seier Urhaug til avisa.

Urhaug kom på 4.-plass i Tokyo under dei siste leikane. Då freista det ikkje å halde fram. No ventar eit møte med bordtennisforbundet denne veka for å leggje ein nøyaktig plan for dei kommande åra.

Det er mellom anna VM og EM neste år.

Urhaug tok Paralympics-gull i London i 2012. I Beijing i 2008 vart det bronse. I Rio i 2016 vart det 4.-plass på Urhaug, som også har teke med seg seks kongepokalar i den innhaldsrike karrieren sin.

