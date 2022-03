Tande avsluttar sesongen – droppar Planica-retur

sport

I eit innlegg på Instagram skriv Tande at «Det siste året har blitt så mykje meir enn eg har turt å håpe på, og det enda med endå ein lagmedalje i skiflygings-VM».

– Eg har bestemt meg for at sesongen er over. Eg trur framleis eg trenger meir tid før eg skal gjere meir skiflyging, legg han til.

Dei to neste helgane er det renn i Oberstdorf og i skiflygingsbakken i Planica. Det var i Planica for eit år sidan Tande gjekk rundt i lufta og hamna i kunstig koma. Han pådrog seg brekt kragebein og punktert lunge. Han var òg utan puls eit par minutt etter skrekkfallet.

Tande vann i Holmenkollen i avslutninga av Raw Air tidlegare i mars før han gjorde skiflygings-comeback i Vikersund.

