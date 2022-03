Ruud slått ut av tennisturneringa i Indian Wells

sport

Nordmannen fekk ein dårleg start og tapte servegamet sitt, før Kyrgios auka til 2–0. Han klarte aldri å hente tilbake serven. Australiaren misbrukte to settballar, men sette den tredje.

I andre sett såg det ut til å gå noko betre for den norske tennisstjerna, men i det tredje gamet svikta det. I ei ballveksling der Ruud berre skulle vippe ballen over nettet, gjekk han for kort. Då fekk Kyrgios to moglegheiter til å bryte eit nytt av Ruuds sett, og det gjorde australiaren. Ruud klarte heller ikkje no å komme tilbake, og Kyrgios tok både settet og matchen.

I det einaste tidlegare møtet mellom Ruud og Kyrgios, i Masters 1000-turneringa i Roma i 2019, vart det siger til Ruud då australiaren mista hovudet og storma av banen etter fleire gonger å ha krangla med dommaren. Sidan har han vore kritisk til Ruud og stadig komme med stikk til han i sosiale medium.

Ruud er nummer åtte på verdsrankinga, Kyrgios nummer 132.

Turneringa går i Indian Wells i California og er ein av ATP Masters 1000-turneringane.

