Han deltok i ein plenumsseanse på Ullevaal stadion før ei lang rekkje intervju med han.

Riise overtok Avaldsnes i vinter etter at han starta trenarkarrieren med herrelaget til Flint. Det enda med nedrykk.

Avaldsnes er ikkje rekna blant dei heitaste laga i serien i år. Riise har vore i jobben i to og ein halv månad.

– Det er lettare å forme spelarar enn å endre dei. Det er ein fantastisk positiv og treningsvillig jentegjeng som bit godt frå seg. Dei vil bli noko. Eg prøver å lære dei kva som trengst i livet som toppidrettsutøvar, seier Riise til NTB.

– Eg var førebudd på at eg nokre gonger må banke på garderobedøra før eg går inn og på korleis ein pratar til jentene samanlikna med herrane. Det har ikkje vore nokon stor overgang, synest eg.

– Eg kjenner eit lite ekstra ansvar på å løfte kvinnefotballen i Noreg og ikkje berre mitt eige lag, seier han til NTB.

Den slo ned som ei overrasking for mange då han signerte kontrakten i desember.

– Eg skal innrømme at eg måtte ringje rundt og sjekke litt før eg sa ja. Var det rett med tanke på den framtidige trenarkarrieren min? Svaret vart 100 prosent ja, seier Riise.

Ekstremt

– Det er fantastisk korleis jentene stiller opp. Det var inga syting då eg vekte dei 06.00 for løpetur halv sju i Spania nyleg. Lojaliteten hos spelarane i Avaldsnes er ekstremt høg, men eg har merka at det er litt meir kjensler hos jenter enn gutar når vi snakkar saman ansikt til ansikt.

TV 2 følgjer Riise og Avaldsnes tett denne sesongen. Og sjåarane kjem til å få eit nært inntrykk av kvardagen i klubben.

– John Arne er eit heilt vanleg menneske som oss alle. Han stiller krav, og på Marbella hadde vi tre økter på ein dag. Han set krav og veit kva som skal til. Det er inspirerande, seier Avaldsnes-spelar Hanna Dahl.

Grep

Toppseriens format blir endra denne sesongen. Etter 18 serierundar går dei fire beste laga inn i eit topp-sluttspel. Der startar grunnserievinnaren med seks poeng, toaren fire, trearen to og firaren ingen. Dei to beste får plass i Champions League.

Dei seks resterande klubbane har òg eit sluttspel der dei to beste laga frå 1. divisjon òg er med. Alle startar utan poeng. Dei to dårlegaste laga rykkjer ned. Trearen må ut i eit omspel for å overleve.

– Eg er sjeleglad for formatet, eigentleg. Ein rykkjer ikkje ned etter 18 kampar. Eg har ein snittalder på 19 år blant jentene mine og treng tid for å byggje laget, seier Riise.

Slik blir første serierunde spelt, søndag (alle kampar 15.00): Arna-Bjørnar – Lyn, LSK Kvinner – Kolbotn, Rosenborg – Avaldsnes, Røa – Brann.

Måndag: Vålerenga – Stabæk 20.00.

