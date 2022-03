Landslagsuttak: Stjernetrio og Elabdellaoui sannsynlegvis med

sport

Troppen blir i dag offentleggjort.

Trioen har ikkje vore på banen samtidig for Noreg i Solbakkens tolv første kampar. Berge var sist i spel for landslaget i oktober 2020 under Lars Lagerbäck.

Uttaket blir offentleggjort ved 11-tida i dag. Landskampane går på Ullevaal stadion mot Slovakia (46 på Fifa-rankinga) og Armenia (92) 25. og 29. mars. Desse inngår ikkje i Uefas nasjonsliga eller kvalifisering til nokon meisterskap.

Ødegaard og Berge har vore med for fullt i det siste for Arsenal og Sheffield United. Haaland fekk eit innhopp for Borussia Dortmund søndag etter skadepause i halvannan månad.

Det er òg ei fair moglegheit for at Omar Elabdellaoui er med i troppen. Han var ute av spel i eitt år på grunn av ein alvorleg augeskade, men gjorde comeback for Galatasaray i februar. Elabdellaouis hittil siste landskamp kom 14. oktober 2020.

