Kyrgios slo tilbake og kom med stikk til Ruud: – Høyrer ikkje noko prat no

sport

På 1 time og 17 minutt var det over for Ruud som tapte eit servegame i kvart sett i den tredje runden. Det var nok for ein stabilt betre Kyrgios som vann 6-4, 6–4.

Ruud gjekk av banen, og Kyrgios klarte ikkje å dy seg.

– Eg høyrer ikkje noko prat no. Ingenting, sa Kyrgios til TV-kameraet.

– Eg høyrer ingenting. Ingenting, la han til.

Kyrgios slo med det tilbake etter tapet for Ruud i Roma i 2019. Då mista Kyrgios hovudet fullstendig og forlét banen etter at han fleire gonger hadde krangla med dommaren. Sidan har han vore kritisk til Ruud og spelestilen hans og komme med slengmerknader i sosiale medium.

Ruud hadde etter duellen deira i Roma meint at Kyrgios burde få utestenging på seks månader. Det fall ikkje i god jord hos australiaren.

«Hei, Casper Ruud. Neste gong du har noko å seie, ville eg sett pris på om du sa det direkte til meg. Eg er sikker på du ikkje ville vore så stor i kjeften etter det. Til då vil eg heller sjå måling tørke enn å sjå deg spele tennis. Det er kjedeleg som faen», tvitra Kyrgios.

– Nokre utbrot her og der

Etter kampen var Ruud skuffa, men fatta.

– Det var dessverre ingen altfor god kamp frå mi side. Eg følte at eg ikkje fekk det heilt til som eg prøvde og håpa på. Han er vrien og god når han er på, som han er i dag, sa Ruud til NTB.

– Synest du noko av åtferda hans i dag ikkje er «fair play»?

– Eg prøvde å ikkje følgje altfor mykje med på alt han gjorde. Han kom med nokre utbrot litt her og der. Det er litt det som er normalen hans, kan ein seie. Han oppfører seg både høgt og lågt til tider. Det er sånn han er og ikkje noko eg kan gjere så mykje med eller tenkje for mykje på. Det er ofte sånn han spelar. Det var ikkje så altfor ille i dag i forhold til andre gonger ein har sett, sa Ruud.

Nordmannen fekk ein dårleg start på kampen. Nordmannen tapte servegamet sitt, før Kyrgios auka til 2–0. Han klarte aldri å hente tilbake serven. Australiaren misbrukte to settballar, men sette den tredje.

I andre sett såg det ut til å gå noko betre for den norske tennisstjerna, men i det tre gamet svikta det igjen. Ruud klarte heller ikkje då å slå tilbake og bryte Kyrgios, som serva heim det andre settet.

– Treffer kula bra

Ruud var skuffa over ikkje å levere når ei såpass stor stjerne var på motsett banehalvdel.

– Han er eit av dei største namna innanfor tennis. Han har gjort seg fortent til den tittelen ved å vinne mot mange gode spelarar og gjort det bra i store turneringar. Han har vore litt lite på touren dei siste åra, men viser at han framleis treffer kula bra. Det er litt skuffande, sjølvsagt – ein vil alltid vinne kvar kamp, men i dag vart det altfor mykje feil, sa Ruud.

Ruud er nummer åtte på verdsrankinga, Kyrgios nummer 132. Turneringa går i Indian Wells i California og er ein av ATP Masters 1000-turneringane.

Kyrgios møter Jannik Sinner i åttedelsfinalen. I neste kamp kan det, med siger, bli ein duell mot Rafael Nadal. Ruud på si side får ein pause frå turneringsspel og skal neste gong i aksjon i Miami Open, også det ein Masters 1000.

(©NPK)