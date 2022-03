sport

Turneringa blir spelt i oktober 2023.

Stenson var visekaptein for Europa for to år sidan. Sjansen er stor for at han leier eit lag der nordmannen Viktor Hovland spelar ei av hovudrollene for laget til Europa.

Stenson vann British Open i 2016. Han spelte sjølv i fem Ryder Cup-turneringar og var med på å vinne tre av dei.

