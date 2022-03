Finsk siger i Finnmarksløpet 600 kilometer

sport

Per Morten Brennodden og svenske Malin Strid vart nummer to og tre.

– Det er det du drøymer om på hausten når du startar treninga for alvor, at du skal vinne, og at hundane skal gå inn til mål på den siste etappen sånn som dette, sa Wingren i sigersintervjuet ved målgangen.

Dei næraste konkurrentane måtte på måndag innsjå at berre ei uventa hending kunne hindre Wingren i å køyre inn til Alta som vinnar av årets FL-600. To år etter førre løp, som rakk å bli fullført før Noreg vart nedstengt, var det ikkje noko å seie på verken motivasjonen eller forma til Wingren og hundane.

Wingren sa at han ikkje på noko tidspunkt hadde teke denne sigeren for gitt:

– Eg har lært på den harde måten at ingenting er avgjort før ein kryssar mållinja. Eg har hatt mareritt om då Arnt Ola Skjerve køyrde forbi meg opp Assebakte for nokre år sidan, men den bakken har aldri kjendest så kort som i år. Det er eit utruleg trykk i dette spannet, sa han.

Wingren vann òg FL-600 i 2014.

(©NPK)