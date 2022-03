Eriksen tilbake på landslaget – Hjulmand overraska

sport

Landslagssjef Kasper Hjulmand hadde Eriksen på lista si då han tok ut troppen som skal møte Nederland og Serbia i privatkampar 26. og 29. mars.

– Han liknar på seg sjølv. Eg har følgt han tett. Eg var nyleg i London for å sjå han. Eg såg han i trening og kamp, og han er svært god fysisk form, sa Hjulmand, som vart kåra til årets trenar i dansk fotball for 2021-sesongen.

Hjulmand erkjenner at Eriksens comeback kjem tidlegare enn han hadde forventa.

– Eg trur eigentleg det mest realistiske i begge hovuda våre hadde vore at han først skulle vere med i sommar, sa Hjulmand.

Blir hylla

– Eg trur ikkje nokon av oss hadde forventa at han kunne spele så bra som han gjer no. Så at han kan vere med på landslaget no, er det ingen tvil om at han er klar for. Ein kjem berre med om ein er ein av dei beste i sin posisjon, og det er han, la Hjulmand til.

Eriksen har spelt tre Premier League-kampar for Brentford sidan han kom til klubben. I dei to siste kampane har han spelt 90 minutt.

– Han har spelt på eit imponerande høgt nivå. Han opptrer på kjent vis på banen. Det er framleis noko som kan forbetrast. Det seier seg sjølv, men han spelar på eit høgt nivå, sa Hjulmand.

– Eg såg han på stadion i kampen mot Burnley, og han var den beste spelaren i kampen, sa landslagssjefen.

– Ein gledesdag

Eriksen noterte seg då for sin første målgivande pasning for klubben.

Eriksen har spelt 109 A-landslagskampar og skåra 36 mål for Danmark. Den danske midtbanespelaren fall om i EM-kampen mot Finland i fjor sommar. Han vart gjenoppliva på banen etter den dramatiske hjartestansen. I etterkant har han fått sett inn ein pacemaker, som bana vegen for at han no kan ta opp att karrieren.

Landskampen mot Nederland er i Amsterdam, medan Serbia-kampen går i Parken i København.

– Det blir spesielt for alle. Det blir ein gledesdag. Eg veit at han kjem til å få ei fantastisk mottaking, sa Hjulmand.

