Elabdellaoui tilbake på landslaget: – Ikkje medynksuttak

Med i uttaket er òg Sander Berge etter eit like langt opphald. Han har slite med fleire skadar dei siste 15 månadene.

Berge (Sheffield United) har ikkje spelt landskamp sidan oktober 2020 på grunn av fleire skadeperiodar.

Elabdellaoui var òg borte frå landslaget i halvtanna år. Han pådrog seg augeskadar under nyttårsfeiring for vel 14 månader sidan og hadde ei lang rekonvalesenstid før han gjorde comeback for Galatasaray i februar i år.

Landslagssjef Ståle Solbakken sa dette om Elabdellaoui og kva han har vore gjennom:

– Vi har hatt kontakt heile vegen. Han er ikkje med på noko medynksuttak, men fordi han er god nok.

– Det kan vere godt at vi helser på kvarandre, og at han får møtt dei andre før det er alvor i juni., sa Solbakken.

Fekk hjelp

– Eg trudde berre at eg hadde noko i auget og måtte fjerne det, men så kjende eg at heile ansiktet mitt brann, og alt var svart, sa Elabdellaoui til avisa The Guardian for nokre veker sidan.

Han har vore igjennom elleve augeoperasjonar for å få synet tilbake. For vel eitt år sidan reiste Elabdellaoui saman med agenten sin til eit augeinstitutt i Cincinnati i USA.

Der har legen Edward Holland vore banebrytande innan hornhinnetransplantasjonskirurgi i fleire år, men han gav berre nordmannen fem til ti prosent sjanse for å få tilbake synet.

Haaland tilbake

Verken Berge eller Elabdellaoui har vore på banen under Solbakkens tid som landslagssjef. Han overtok etter Lars Lagerbäck i desember 2020.

Erling Braut Haaland er òg med i troppen. Han kom sist helg tilbake i spel for Borussia Dortmund etter ein skadeperiode på halvannan månad.

Kampane mot Slovakia (25. mars) og Armenia (29. mars) blir spelte på Ullevaal stadion, men inngår ikkje i Uefas nasjonsliga eller som kvalifisering til EM eller VM. Neste moglege meisterskapar for Noreg er europameisterskapet i 2024.

Uttaket:

Målvakter: André Hansen (Rosenborg), Ørjan Håskjold Nyland (Reading), Jacob Karlstrøm (Molde)

Forsvar: Kristoffer Ajer (Brentford), Fredrik André Bjørkan (Hertha Berlin), Omar Elabdellaoui (Galatasaray), Stian Gregersen (Bordeaux), Birger Meling (Blir runne), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Julian Ryerson (Union Berlin), Leo Skiri Østigård (Genoa).

Midtbane: Fredrik Aursnes (Feyenoord), Sander Berge (Sheffield United), Mats Møller Dæhli (Nürnberg), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Mathias Normann (Norwich), Ola Solbakken (Bodø/Glimt), Morten Thorsby (Sampdoria), Kristian Thorstvedt (Genk), Martin Ødegaard (Arsenal).

Angrep:

Veton Berisha (Viking), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Joshua King (Watford), Alexander Sørloth (Real Sociedad)

