Chelsea trekkjer ønsket om tomme tribunar etter krass kritikk

Det kjem fram i ei melding frå Englands fotballforbund (FA) tysdag kveld. Heilomvendinga skjedde nokre timar etter at Chelsea bad om tomme tribunar på Riverside.

Bakgrunnen for ønsket var at den britiske regjeringa nektar Chelsea å selje billettar til kampane sine. Salsstoppen er ein del av sanksjonane mot eigaren av London-laget, den russiske oligarken Roman Abramovitsj.

– Det er viktig for FA-cupen at kampen blir spelt, og det er med stor motvilje at vi ber om tomme tribunar. Men vi gjer det av omsyn til integriteten til sporten. Vi meiner dette er mest rettferdig under dei rådande omstenda, heitte det i ei fråsegn frå Chelsea.

Utspelet fekk Middlesbrough til å reagere sterkt. Laget frå nivå to i det engelske ligasystemet omtalte ønsket frå Chelsea som «bisart» og «heilt utan haldepunkt».

– Når ein tek omsyn til bakgrunnen for sanksjonane, er det ekstremt ironisk at Chelsea oppgir integritet som ein grunn til å spele kampen bak lukka dører, skreiv Middlesbrough.

Klubben meinte det ville vere grovt urettferdig å straffe dei og supporterane deira i ei sak som ikkje har noko med Middlesbrough å gjere. Seinare snudde Chelsea etter samtalar mellom klubbane og FA.

Det engelske fotballforbundet opplyser at diskusjonane held fram mellom Chelsea, Premier League og styresmaktene for å finne ei løysing som gjer at sanksjonane blir respektert utan at fansen blir skadelidande.

Forretningsverksemda til Abramovitsj i Storbritannia vart nyleg frosen som følgje av Russlands krig mot Ukraina.

