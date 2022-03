Chelsea ber om tomme tribunar mot Middlesbrough

sport

Dei ber om dette fordi regjeringa har nekta dei å selje billettar til bortekampen. Å nekte klubben å selje billettar ligg i den nye lisensen som er gitt etter sanksjonane som er sette i verk mot eigaren av klubben Roman Abramovitsj.

Chelsea seier at klubben har vore i tett dialog med styresmaktene som styrer med dei gjeldande sanksjonane.

– Det er viktig for FA-cupen at kampen blir spelt, og det er med stor motvilje at vi ber om tomme tribunar. Men vi gjer det av omsyn til integriteten til sporten. Vi meiner dette er mest fair under dei rådande omstenda, heiter det i ei fråsegn frå Chelsea.

Forretningsverksemda til Abramovitsj i Storbritannia vart nyleg frosen som følgje av krigen Russland fører mot Ukraina.

(©NPK)