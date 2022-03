United-sjefen ikkje uroleg for Ronaldo

sport

Ronaldo skåra tre gonger og fiksa nesten på eiga hand 3-2-siger for United i storkampen i Premier League laurdag. Tysdag er det Atlético Madrid som gjeld.

Mannskapet til Ralf Rangnick har eit godt utgangspunkt før kampen på Old Trafford-etter å ha klart 1–1 på bortebane i den første av to åttedelsfinalar.

Den 37 år gamle Ronaldo gjorde skadecomeback laurdag. Manager Rangnick er fast i trua på at portugisaren vil vere klar til Atletico-kampen, sjølv om tida til restitusjon er kort.

– Eg er ikkje uroleg for at han ikkje har vore i stand til å restituere seg. Han har alltid vore ein person som passar ganske godt på seg sjølv og kroppen sin. Han veit nøyaktig kva han skal gjere, så eg er ikkje uroleg for det, seier United-sjefen.

– Den generelle prestasjonen hans var bra mot Tottenham, om ikkje veldig bra, og det er openbert dette vi håpar å få frå han igjen i morgon kveld, legg han til.

Tyskaren er samtidig oppteken av at fleire enn Ronaldo må dra lasset.

– Det handlar ikkje berre om Cristiano, det handlar om heile laget. Vi såg i den første omgangen i Madrid kva vi ikkje burde gjere, og korleis vi ikkje skulle spele. Det var sjølvsagt eit stort tema for oss i går og i dag, då vi snakka saman før kampen i morgon, seier Rangnick.

(©NPK)