Hovland klatrar på listene etter solid start på sisterunden

sport

Hovland fekk birdie på hol nummer to og fem innleiingsvis på den fjerde runden og er dermed seks slag under par totalt i turneringa. Det gir delt sjuandeplass når alle spelarane er godt i gang med avslutninga.

Australiaren Cameron Smith og indaren Anirban Lahiri deler leiinga. Dei er begge ni slag under par.

Hovland innleidde runden med å redde par på opningsholet med ein lang parputt. Deretter trilla han i den første birdien for dagen etter å ha putta for eagle på hol nummer to.

Deretter heldt han fram med to hol på par før det kom ein ny birdie. Også på det sjette og sjuande holet skaffa Hovland seg birdie-moglegheiter, men omsette ingen av dei.

Tidlegare måndag fullførte Hovland tredjerunden i PGA-turneringa i Florida. Då stod han for ei sjeldan bragd ved å slå ein hole-in-one på det åttande holet på banen i Ponte Vedra Beach. Nordmannen slo ballen 200 meter og rett i koppen på par tre-holet.

– Det var eit skikkeleg fint slag. Det byrja å blåse litt, så eg tenkte at eg måtte slå litt lågt. Eg trong den, sa Hovland til Discovery etterpå.

Etter at alle var ferdige med tredjerunden, låg nordmannen på delt 21.-plass.

Runde nummer tre måtte fullførast måndag etter at uvêret herja i Florida gjennom helga. Turneringa skulle i utgangspunktet vore ferdigspelt søndag.

Også måndag er det mørke skyer over banen. Vêrmeldingane tyder på at det kan komme regn, men håpet er at det ikkje vi påverke gjennomføringa.

(©NPK)