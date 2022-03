Hareide får dansk hyllest – to år på etterskot

sport

Det kjem fram i ei oppdatering på Facebook-sida til det danske landslaget måndag.

Hareide skal vere til stades i Parken under kampen og får dermed høve til å ta eit verdig farvel med fansen i Danmark.

Det fekk ikkje den norske trenarprofilen gjort då han overlét landslagssjefs-jobben til Kasper Hjulmand i 2020. I utgangspunktet skulle Hareide ha gitt seg etter EM-sluttspelet det året, men meisterskapen vart utsett eitt år som følgje av pandemien.

Dermed vart Hareides farvel med den danske landslagsfotballen heilt annleis enn han hadde sett for seg.

Allereie før pandemien braut ut, var det klart at Kasper Hjulmand skulle erstatte Hareide etter at kontrakten til sistnemnde gjekk ut etter EM. Hjulmand tok over i jobben frå august 2020.

Hareide vart dansk landslagssjef i 2016. Han leidde Danmark til åttedelsfinale i VM-sluttspelet i Russland i 2018, og han klarte også å kvalifisere Danmark til EM-sluttspelet to år seinare. Der fekk han altså ikkje høve til å leie laget.

68-åringen vart tilsett som ny Rosenborg-trenar berre kort tid etter at han gav seg i Danmark. Jobben i Trondheim hadde han ut den førre sesongen.

Hareide har ein innhaldsrik trenarkarriere å sjå tilbake på. Ved sida av å ha leidd Rosenborg to gonger, har han også hatt det sportslege ansvaret i mellom anna Helsingborg, Brøndby, Viking og Malmö.

