Golf: Hovland henta seg noko inn med eagle

På grunn av vanskelege vêrforhold kom nordmannen ikkje i gang med andrerunden sin før søndag, noko han skulle ha gjort allereie fredag. Etter den runden var det berre ein snartur innom klubbhuset før han sette i gang på runde tre.

Nordmannen var blant dei som gjekk ut frå hol ti. På første del av runden vart det noko blanda, med tre birdies og like mange bogeys. På hol tre imponerte Hovland med ein putt frå vel 7 meter – til to under par. Denne eaglen førte han opp på to under par i runden så langt.

Men då enda òg dagen for Hovland og dei andre spelarane då mørket kom over banen på Ponte Vedra Beach i Florida. Då låg nordmannen på ein delt 38.-plass, to slag under par samanlagt.

Slo i vatnet

Andrerunden vil nok Hovland hugse mest for hol 17, dit han kom på to under par så langt.

Holet ligg på ei øy ute på vatnet, og det er svært kjent på PGA-touren. Fleire spelarar har i tur og orden treft vatnet gjennom helgas rundar, og det norske golfesset slapp heller ikkje unna. Det gav ein dobbeltbogey.

Etter denne fekk han òg ein bogey på hol 18. Han prøve å spele smart, men parputten gjekk nokre centimeter for mykje til sida. Dermed enda han runden på eitt slag over par.

Vêrtrøbbel

Regn, vind, tore og lyn har skapt store problem for arrangørar og spelarar i Florida – til vanleg kjent som «The Sunshine State».

Laurdag var det vinden som herja, og fleire spelarar i tetsjiktet slo seg fullstendig bort. Då spelarane gjekk ut søndag morgon, viste gradestokken to grader.

Turneringa held fram måndag.

