Formel 1-stjerna Hamilton endrar namn

Det avslørte Mercedes-føraren i eit intervju under ei messe i Dubai måndag.

Hamilton seier at han vil leggje si mors etternamn, Larbalestier, til sitt eige. Dermed er det sannsynleg at han seinare i sesongen vil køyre under namnet Lewis Hamilton-Larbalestier.

– Namnet til mor mi er Larbalestier, og eg er akkurat i ferd med å setje det inn i namnet mitt. Eg forstår eigentleg ikkje ideen med at kvinna mistar namnet sitt når nokon giftar seg, sa Hamilton.

– Eg ønskjer verkeleg å ha med meg namnet til mamma og behalde Hamilton-namnet.

Hamiltons foreldre skilde lag då han var to år gammal. Han budde saman med mora til han var tolv år, og deretter hos faren.

Formel 1-føraren seier at han truleg ikkje rekk å formalisere namneendringa før kommande helgs VM-opning i Bahrain, men at han jobbar med det.

