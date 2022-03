Dagbladet: Stöckl held fram som hopptrenar i fire år

sport

Avisa får opplyst at avtalen ikkje er offisiell, men at det kjem av formalitetar. Lønn skal ikkje vere blant desse.

Etter fire nye år som trenar kan ei ny rolle i Skiforbundet vere aktuell, og Stöckl skal ikkje ha ønske om å vere trenar i noko anna land, ifølgje Dagbladet.

Den noverande avtalen til Stöckl går ut i mai.

– Vi er i dialog. Vi har ikkje komme fram til kontrakt enno, men det er ikkje noko hastverk så lenge sesongen framleis går føre seg, sa Stöckl til NTB søndag.

– Det ser veldig positivt ut. Eg har ikkje ambisjonar om å gjere noko anna akkurat no, men den siste avgjerda er ikkje teken, sa han.

Stöckl var lojal og stod ved landslagssjef Bråthens side i samband med bråket rundt den dåverande sportssjefen i haust. Skiforbundet ønskte å kvitte seg med Bråthen, og Stöckl trua med at han ikkje ville forlengje kontrakten dersom Bråthen måtte gå.

No har Bråthen fått ny stilling, og situasjonen har roa seg ned.

– Eg kjenner meg trygg på at dei avtalane vi har gjort, at det går i orden (Stöckls kontrakt). Det er meir formalitetar. Men det har vore eit frykteleg turbulent år for norsk hoppsport. Og no har vi komme oss gjennom dei store høgdepunkta i sesongen på ein svært respektabel måte. Vi kan vere stolte av det vi har gjort, særleg i lys av korleis vi har vorte sette på prøve som system, seier Bråthen til NTB.

Austerrikske Stöckl starta som norsk landslagstrenar våren 2011. Han overtok då etter finnen Mika Kojonkoski.

