Bråthen-biografi snart ferdig – varslar omfattande omtale av hoppkonflikten

Ekteparet Terje Svabø og Astrid Versto, som står bak biografien, seier til TV 2 at boka vil innehalde sju–åtte kapittel om Bråthen-saka, som vart ei stor mediesak i fjor.

– Clas Brede fekk aldri høve til å leggje fram sin versjon overfor skistyret. Vi som skriv boka, har i mange år stått hoppsporten og Clas Brede nær, så objektiv blir boka neppe. Men ho skal vere sannferdig, seier forfattarane til kanalen.

Bråthen sjølv er oppteken av å få fortalt si side av saka i full breidd. Han meiner han ikkje fekk høve til det medan striden med eige forbund rasa.

– No er det sånn at ingen i leiinga av Skiforbundet har spurt meg om min versjon i denne saka. Det er det heller ingen i leiinga av skikrinsane rundt om i Noreg som har gjort. Men eg veit at dei har vore med på å behandle saka. Så då kan eg berre tilrå dei i å lese denne boka, seier Bråthen til TV 2.

Han er ikkje uroleg for eventuelle skuldingar om at han bidreg til å halde liv i ei sak som offentleg skal vere avslutta. Landslagssjefen seier boka er eit godt utgangspunkt for at han sjølv kan komme vidare.

Over 70 personar skal vere intervjua i arbeidet med biografien.

Skiforbundet har ikkje ønskt å kommentere boka overfor TV 2.

