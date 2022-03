Bjerketvedt gir seg i NFF 1. april

sport

Det opplyser NFF i ei pressemelding. Bjerketvedt har tidlegare i år varsla at hans tid som generalsekretær går mot slutten.

Den mangeårige redaktøren kom til NFF i 2017. Hans tilsetjingsforhold i forbundet stansar når han går av med tidleg pensjon 1. oktober, men han sluttar eit halvt år tidlegare slik at den nyvalde fotballpresidenten Lise Klaveness ikkje treng å ta omsyn til ein utgåande generalsekretær.

– Med Lise Klaveness på plass i presidentstolen skal ho no byggje sitt eige lag. I og med at eg skal slutte, er det ikkje naturleg at eg er med i den prosessen, seier Bjerketvedt.

Økonomidirektør og assisterande generalsekretær Kai-Erik Arstad blir konstituert generalsekretær frå 1. april og fram til ny generalsekretær er på plass.

