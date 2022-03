280.000 signerte Qatar-krav mot Fifa

sport

– 280.000 menneske frå heile verda krev at Fifa blæs i fløyta og tek grep for å stanse utnyttinga og overgrepa mot migrantarbeidarar i Qatar, seier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty.

I ei pressemelding opplyser organisasjonen at underskriftene er overleverte Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i Zürich. Amnesty har tidlegare sendt brev til Fifa-president Gianni Infantino der dei bad om at forbundet lever opp til dei menneskerettslege forpliktingane sine.

«Amnesty anerkjenner stega FIFA har tatt dei seinare åra for å leve opp til ansvaret sitt, men etterforskinga vår viser at menneskerettane framleis ikkje er tilstrekkeleg beskytta og at det framleis går føre seg seriøse brot på arbeidslivsrettar. Dette viser at mykje framleis må gjerast. FIFA har ein moglegheit til å bidra å gjere Qatar til ein betre stad for migrantarbeidarar, men klokka tikker», skriv Amnesty.

Dei krev mellom anna at Fifa og Qatar får på plass ein handlingsplan for å sikre at migrantarbeidarane får skikkeleg betalt og blir behandla rettvist, og at Fifa tek ansvar for at arbeidarar som blir skadde under VM-relatert arbeid, blir skikkeleg kompenserte.

(©NPK)