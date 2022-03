Windingstad vurderer karrierestopp – kjende seg som Iversen etter OL

sport

OL-medaljen fekk Windingstad som reserve då Noreg tok bronse i lagkonkurransen i parallellstorslalåm.

– Det var gøy å sjå dei prestere. Den medaljen som eg tek med meg heim, er medaljen til laget. Det er ei litt rar kjensle å bli gratulert for noko når du eigentleg er jævlig skuffa over ein meisterskap i seg sjølv, seier ein openhjarta Windingstad til NTB.

Tidlegare i leikane køyrde bæringen ut i storslalåmkonkurransen, som var hans største mål. I super-G vart han nummer 29.

Og så nådde han botnen.

– Det har vore ganske tøft etter OL, eigentleg. Eg har vore veldig umotivert. Det kjendest som sesongen var ferdig, og eg ville berre leggje frå meg alt og ta sommarferie, seier ein prega Windingstad.

– Tankane mine har gått på veldig mykje anna enn korleis eg skal køyre fortast mogleg på ski dei siste tre vekene, legg han til.

– Ein «harry» utestad i Oslo

28-åringen fortel at han samanlikna seg med langrennsløpar Emil Iversen, som hadde eit tungt OL og vart stengt ute frå fleire distansar.

– Eg prøver å finne nokre arenaer å få nokre gode opplevingar på. Det eg treng, er kanskje ein «harry» utestad i Oslo for å få det. På skiarenaen verkar det vanskeleg, sa Iversen til NRK.

– Det er det eg lurer litt på, eg òg, seier Windingstad.

– Eg må vurdere om eg skal halde fram etter sesongen. Det som har vore vanskeleg no, er å komme fram til at eg ikkje veit om eg synest det er feitt, men eg må framleis køyre ferdig sesongen. Det har vore spesielt, erkjenner han og legg til at han hatar å vere sentimental og alvorleg om «sånne ting».

– Det er derfor eg er her. No er eg berre her for å sjå om det er feitt å svinge på ski. Så langt lovar det bra, sa han etter utforkonkurransen i Kvitfjell sist veke.

Det var første gong på omtrent tre år Windingstad hadde hatt på seg utforski. Litt av grunnen til det er for å få fleire renn i beina. Før Kvitfjell hadde han berre sju renn denne sesongen: fem i verdscupen, to i OL.

Satsa alt på OL

OL har vore det største målet for Windingstad denne sesongen. Skadar og sjukdom har prega karrieren hans dei siste åra, men OL gjer at han har klart å sjå forbi det.

– Derfor trur eg det var så tøft etter OL. Det trefte meg jævlig hardt fordi eg har lent veldig mykje av motivasjonen min på éin meisterskap. Då det var ferdig, veit ein nesten ikkje om ein har motivasjon lenger. Så må ein finne ut av det.

– Det har vore vanskeleg å motivere seg for å komme gjennom dei siste tre vekene. Det har eg ikkje fått til så bra, seier han.

Eitt råd frå kjærasten har likevel hjelpt:

– Eg må tenkje på det som jobb. Det er kanskje det beste nokon har sagt til meg. Det er sikkert ikkje feitt å dra på jobb for alle andre heller. Men vi er privilegerte, og det skal vere kult, og det er derfor vi gjer det, seier han.

Evaluering

Sportssjef Claus Ryste meiner det er viktig at ei evaluering blir gjord grundig.

– Vi må bruke god tid og ikkje bestemme oss rett etterpå. Det er viktig at han er ærleg og kjenner på det. Det er mykje press og forventningar. Det er mange mål og ønskjer, og så blir det kanskje ikkje som ein har tenkt seg, seier Ryste til NTB.

– Vi skal bruke tid på det når sesongen er over, legg han til.

Windingstad seier han trur han kjem til å halde fram. Før ei ordentleg vurdering skal takast, står tre renn att for mannen som er rangert som nummer 15 i storslalåmcupen: To renn i Kranjska Gora i helga før sesongavslutninga i Frankrike til veka.

– Eg jobbar for å skrape ut det siste, seier Windingstad.

– Det er ein av dei betre sesongane mine. Sjølv om eg skulle hatt mykje meir, kan ein ikkje kimse av det. Det er mykje å køyre for framleis. Men det er noko med det hovudet, ass. Det «fuckar» litt med deg av og til.

