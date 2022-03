Weng er usikker på langrennsframtida

sport

– Viss eg hadde gått bra i OL, veit eg ikkje kva retning det hadde gått. Eg byrjar å bli ein del av den eldre garden, og eg har levd egoistisk i heile mitt liv, spesielt dei siste to åra, seier ho til TV 2. No byrjar eg å bli litt tom for krefter, seier Weng til TV 2.

Ho vart covidsjuk under høgdesamlinga i Italia i januar og gjekk glipp av vinter-OL i Beijing.

30-åringen vart slått ut i semifinalen under den klassiske verdscupsprinten på fredag i langrenn i Falun.

– Eg må tenkje meg litt om i april. Eg tippar at eg kjem til å byrje å trene i mai. Dei siste to månadene har eg vore i tenkjeboksen om det er verd det, seier ho til TV 2.

Therese Johaug gir seg etter denne sesongen. Det same kan komme til å skje med Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla.

Det kan òg ende med at Weng, Østberg og Falla alle held fram til VM i Planica kommande sesong.

