Uvêr stoppa Hovland-runde

Vêret har ikkje spelt på lag med den ypparste golfeliten. Begge dei to første konkurransedagane i Ponte Vedra Beach har vorte sterkt prega av mykje regn.

Torsdag vart starten utsett, og seinare vart opningsrunden avbroten i over fire timar. Hovland var blant dei som til slutt rakk å gjere seg ferdig med 18 hol før mørket kom.

No er det klart at han må vente til laurdag med å gå i gang med sin andre runde i Players Championship. Han ligg på ein førebels delt 59.-plass og er eitt slag under par.

Turneringa i Florida er stjernespekka og ein av dei største på PGA-touren. I potten ligg 20 millionar dollar, som svarer til 178,5 millionar kroner. Av desse går litt over 32 millionar kroner til vinnaren.

