Tysklands fotballforbund trekkjer Schröders æresmedlemskap

sport

Dermed gjer forbundet det same som klubben til Erling Braut Haaland, Borussia Dortmund, gjorde førre veke.

Det er Schröders forhold til den russiske presidenten Vladimir Putin som gjer at tysk fotball no tek eit utradisjonelt grep. 77-åringen har mellom anna ikkje vore villig til å trekkje seg frå leiarskapen i det statseigde russiske oljeselskapet Rosneft etter at Russland invaderte Ukraina.

Tidlegare denne veka kom det rapportar om at Schröder var i Moskva for å ha samtalar med Putin.

Partifellane til den tyske eksstatsministeren, blant dei noverande statsminister Olaf Scholz, har kravd at han så raskt som mogleg kutter alle dei økonomiske banda sine til Russland.

Schröder er òg kjend som tilhengjar av Hannover som spelar i 2. Bundesliga. Klubben ser òg på moglegheita for å trekkje medlemskapen hans i klubben.

(©NPK)