Nossum held fram som landslagstrenar i langrenn

sport

Dermed gjer Nossum som sprinttrenar Arild Monsen og forlengjer kontrakten med Skiforbundet. Det stadfestar langrennssjef Espen Bjervig overfor VG.

– Det er små detaljar igjen for at både Eirik og Arild er med vidare, seier Bjervig og opplyser at det er snakk om å skrive ein treårskontrakt med begge.

Dei nye avtalane til Nossum og Monsen vil dermed strekkje seg til etter VM på heimebane i Trondheim i 2025.

Torsdag vart det kjent at kvinnelandslagstrenar Ole Morten Iversen gir seg i jobben etter inneverande sesong. Fredag opplyser Bjervig at stillinga skal lysast ut.

Han ønskjer seg kvinnelege søkjarar.

– Eg er veldig positiv til ein kvinneleg trenar. Vi har Monika Kørra på juniorsida og vi prøver å motivere flest mogleg kvinner til å søkje. Vi har eit klart behov for å få fleire kvinner inn anten det er på trenarsida eller i støtteapparatet. Men til sjuande og sist må vi tilsetje den som er mest kompetent, seier Bjervig til VG.

Tidlegare landslagsløpar Marthe Kristoffersen er nemnd som ein mogleg kandidat.

(©NPK)