Kva skjer med Chelsea?

* Sanksjonane frå den britiske regjeringa mot klubbeigar Roman Abramovitsj på grunn av krigen i Ukraina stansar salet av klubben gjennom det amerikanske investeringsselskapet Raine.

* Abramovitsj kunngjorde 2. mars at han ville selje klubben. Det er grunn til å tru at han krev 3 milliardar pund (35 milliardar kroner) for klubben. Det skal vere fleire interessentar. Det er uvisst om lånet på 17,5 milliardar kroner vil bli trekt frå salssummen.

* Klubben (både menn og kvinner) har fått lisens til å halde fram med å spele kampar i England og betale løn til spelarar, trenarar og andre tilsette. Lisensen gjeld til 31. mai.

* Chelsea skal ha rundt 190 millionar i banken, men brukar rundt 330 millionar kroner i månaden på lønningar. Abramovitsj har sjølv skote inn pengar i kassen, noko han truleg ikkje lenger vil ha moglegheita til.

* Sesongkort og billettar selde før 10. mars er gyldige, men ingen nye billettar til Chelseas heimekampar kan seljast. Billettsalet til FA-cup-kvartfinalen mot Middlesbrough 19. mars er stansa.

* Det er framleis uvisst kva som skjer med vidare spel i Meisterligaen. Uefa seier dei «søkjer klårleik om saka».

* Lisensen er svært detaljert og regulerer mellom anna kor mykje pengar som kan brukast til å reise på bortekampar. Beløpet er sett til i overkant av 230.000 kroner per kamp, noko som blir vurdert som langt under aktuell kostnad.

* Så lenge sanksjonane gjeld, kan klubben verken kjøpe eller selje spelarar. Det er heller ikkje mogleg å forhandle eventuell forlenging av eksisterande kontraktar med spelarar og trenarar.

* Chelseas viktigaste draktsponsorar har kansellert kontraktane sine. Den viktigaste, med mobiloperatøren Three, er verd nærare 500 millionar kroner i året. Det er uklart om andre sponsorar vil trekkje seg.

