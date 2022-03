Amankwah blir fotballekspert i TV 2

sport

– Det kjennest litt på same måte som då eg signerte den første proffkontrakten min, ei glede over å kunne jobbe med noko ein elskar, seier Amankwah i ei pressemelding.

For få dagar sidan vart det klart at bergensaren måtte leggje opp på grunn av ein nakkeskade. Den tidlegare midtstopparen har spelt for mellom anna Brann, Sandefjord og danske Hobro.

– Ekspertrolla er eit eige fag, og eg har framleis mykje å lære. Då trur eg ikkje det er nokon betre stad for meg å lære enn i TV 2, seier Amankwah.

– Yaw blir viktig for oss når vi skal auke satsinga på norsk fotball. At han har spelt på ulike nivå i Noreg er ein stor fordel. Dekninga vår skal handle om meir enn berre Eliteserien, seier fotballsjef Eystein Thue i TV 2.

Han blir òg involvert når TV 2 viser internasjonal fotball, blir det opplyst.

Amankwah har mellom anna vore involvert i forsking om fotballpsykologi ved sida av karrieren.

– Det er ingen tvil om at Yaw tilfører oss noko nytt, seier Thue.

(©NPK)