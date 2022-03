Tårevåt Tiger Woods inn i Hall of Fame – blir hylla av Tutta

sport

Den amerikanske golflegenda vart introdusert av si eiga 14-årige dotter Sam under seansen. Etterpå spøkte han med å ha tapt eit veddemål om at han ikkje skulle byrje å gråte.

Woods står med utrulege 82 turneringssigrar på PGA-touren. 15 av dei har komme i prestisjetunge Majors. I takketalen onsdag fortalde han at kjærleiken til idretten starta allereie då han var seks år.

Faren og mora tok på eit tidspunkt opp eit ekstra lån på bustaden til familien for at golfstjerna skulle ha moglegheit til å spele juniorturneringar i California.

– Lidenskapen for å spele golf dreiv meg. Ingen skulle nekte meg å spele. Eg elska det. Eg hadde eit brennande ønske om å kunne uttrykkje meg sjølv, sa 46-åringen.

Tutta-hyllest

Woods' avdøde far vaks opp på same tid som golflegenda Charlie Sifford. Sifford var den første afroamerikanaren som spelte på PGA-touren.

Då Woods skulle fortelje om alt mora og faren ofra for at han sjølv skulle kunne spele golf, kjempa han med tårene og var svært emosjonell. Han hylla foreldra for å ha lært han at ingenting kjem gratis, men at ein må gjere seg fortent til det ein oppnår i livet.

– Det definerte oppveksten min, og det definerte karrieren min, sa 46-åringen.

Tutta gratulerte

I etterkant av seansen vart Woods hylla av fleire. Suzann Pettersen snakkar varmt om eit av dei store førebileta sine.

– Gratulerer Tiger Woods for å ha blitt innlemma i World Golf Hall of Fame i går kveld. Du har definitivt fortent det! Så heldig å ha kryssa vegar med deg i løpet av våre karrierar, eg har lært av den aller beste! Takk! skriv Tutta på Twitter torsdag.

Woods, som også har hamna i overskriftene for fleire utanomsportslege episodar dei siste åra, fekk følgje på vegen inn i Hall of Fame av to andre golfprofilar onsdag. Susie Maxwell Berning vann elleve turneringar på LPGA-touren i karrieren sin, medan Tim Finchem var sjef på PGA-touren frå 1994 til 2016.

