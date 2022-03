sport

I ei pressemelding opplyser Skiforbundet at heller ikkje Mattis Stenshagen er tilbake i god nok langrennsform etter covidsmitte til å delta i Sverige.

Stenshagen hadde friplass i Falun som leiar av den skandinaviske cupen og blir ikkje erstatta.

Ingen av landslagssprintarane stiller i Falun av same årsak som Stenshagen. Dei er ikkje konkurranseklare etter å ha vore smitta med koronaviruset. Det same gjeld Even Northug.

