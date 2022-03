Oskeladden i cupen må flytte kampen mot Lillestrøm

sport

Klubben som spelar i 3. divisjon, måtte nyleg leggje miljøvennleg kunstgrasdekke. Bankane og kommunen stilte krav om at det nye dekket skulle vere utan gummigranulat. Det nye kunstgraset ser bra ut, men kulda gjer at grasmatta blir steinhard og farleg å spele på, skriv NRK.

– Det er heilt krise for klubben. Vi er glade i miljøet, men dette er ikkje brukeleg i det heile, seier sportssjef Thomas Erikstad i Nardo fotballklubb til kanalen.

Han hadde sett fram til cupfest på heimebane på den nye matta på Nissekollen, men festen må no flyttast til ein annan bane i byen. For høvet blir det stadion på Ranheim som blir ramma for 4.-rundeoppgjeret mot LSK søndag.

Dermed står det att å sjå om oskeladd-laget frå Trondheim eller «kanarifuglane» får moglegheita til å flakse vidare til kvartfinalen i NM neste helg. Sjølve cupfinalen på Ullevaal stadion er målet. Den blir spelt 30. april.

(©NPK)