Britiske styresmakter har pålagt eit knippe russiske oligarkar omfattande sanksjonar. Dei aktuelle forretningsmennene får innskrenka det økonomiske handlingsrommet sitt i Storbritannia som følgje av krigshandlingane i Ukraina, og Abramovitsj er blant dei som har fått frose sine verdiar.

Det kan få dramatiske konsekvensar for drifta av fotballklubben Chelsea. I den norske supporterklubben til London-klubben kom ikkje beskjeden bardus på.

– Ein er ikkje overraska, men ein blir fylt av mykje uvisse, skriv styreleiar Knut Einar Mjåvatn i ein e-post til NTB.

– Alle sanksjonar som kan bidra til fred i Ukraina må utforskast, så det er ingen grunn til at Abramovitsj skal skånast, seier han.

Spent på konsekvensar

Britiske styresmakter opplyser at Chelsea er gitt ein særleg lisens til å halde fram aktivitetane sine. Det betyr at klubben kan spele kampar og betale lønn til tilsette også i tida som kjem.

Klubben får likevel ikkje signere nye spelarar, og det skal heller ikkje vere opning for å selje klubbeffektar. Ei heller kan det seljast kampbillettar.

– Vi har endå ikkje fått heilt klarleik i om kjøpte billettar kan nyttast, men i og med at sesongkortinnehavarar skal få lov til å dra på kamp, vil eg tru dei kan det. Framover vil det naturlegvis vere trasig for ein supporterklubb som tilbyr kampbillettar å ikkje kunne gjere det, og ikkje minst vil det vere kjedeleg for dei som ønskjer dra på kamp, seier supporterleiar Mjåvatn til NTB.

Han er spent på kva for nokre ytterlegare konsekvensar situasjonen som no har oppstått, vil få.

– Overgangar vil eg gå ut frå blir heilt stoppa, og i og med at spelarar er på utgåande kontrakt, vil ein stopp i kontraktsfornyingar vere svært uheldig. Det står att å sjå korleis dette blir handtert, seier Mjåvatn.

Rammer fansen

Supporterleiaren peikar på at sanksjonane som er innførte mot Abramovitsj indirekte vil ramme uskuldige supporterar.

– Vi tilbyr billettar til medlemmene våre, og blir påverka i lik grad som andre supporterklubbar. Som fotballfans ønskjer ein å dra på kamp for å sjå laget sitt, og det vil naturlegvis vere eit stort sakn å ikkje få gjort dette, seier Mjåvatn.

– Eg forstår at ein ønskjer å sanksjonere økonomisk, men i dette tilfellet treffer det den gjennomsnittlege fotballfansen, og det er kjedeleg for fans. Fotballfans er uansett ikkje dei verkeleg offera her, det er ukrainarane og Chelsea-supporterane står saman med dei for ei raskast mogleg fredeleg løysing, avsluttar han.

Roman Abramovitsj offentleggjorde førre veke at han aktar å selje seg ut av Chelsea. Den prosessen stansar no òg opp som følgje av sanksjonane.

