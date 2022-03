Nervøs Tande orka ikkje møte pressa før skiflygingscomebacket

sport

Torsdag var Kongsberg-hopparen ikkje til stades då resten av hopplandslaget stilte til pressemøte i Vikersund. Tande var rett og slett ikkje klar for å la seg intervjue.

– Daniel er forhåpentleg klar for å hoppe, men han er ikkje klar for å møte pressa før etter at han har gjort det, opplyste sportssjef Clas Brede Bråthen.

Han oppgav at Tande har hatt behov for ein litt anna opplading enn normalt som følgje av det som skjedde i Planica i mars i fjor. Der tippa han rundt i skiflygingsbakken og hamna i kunstig koma med brekt kragebein og punktert lunge. Han var òg utan puls eit par minutt etter skrekkfallet.

Tande vann i Holmenkollen sist helg og fekk dermed ei kjempeoppleving framfor skiflygings-VM. Likevel er det ikkje 100 prosent sikkert at han kjem til å setje utfor i Vikersund.

