Lillehammer får stor-NM for skiidrettane

Skiforbundet opplyser torsdag at klubbane Lillehammer Skiklub og Søre Ål IL, og dessutan Lillehammer Olympiapark AS, er tildelte arrangøransvaret for arrangementet om to år.

– Endeleg får vi denne store meisterskapen med alle greinene våre samla. Dette er ein kompleks meisterskap med mange øvingar og mange anlegg i bruk. Med den fantastiske arrangørkompetansen og alle anlegga sine er Lillehammer ein glimrande stad å gjennomføre ein slik meisterskap, seier arrangementssjefen til forbundet Terje Lund.

I utgangspunktet skulle eit stor-NM på ski ha vore arrangert på Lillehammer allereie i mars 2020. Då måtte likevel konkurransane avlysast på grunn av pandemien.

No er det klart at klubbane og aktørane på Lillehammer får ein ny sjanse i 2024.

