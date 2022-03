Iversen gir seg som landslagstrenar for langrennskvinnene

sport

Kontrakten til trønderen går ut etter inneverande sesong. Han fortel at det er fleire årsaker til at han sluttar.

– Det eine er at eg kjenner jentene treng nye impulsar og ein annan type trenar. Det andre er at eg har sakna det å vere trenar i den tradisjonelle betydninga av ordet. Eg har no vore trenar for landslag i seks år (trenar for Sverige og Noreg), og det å vere landslagstrenar er mykje anna enn det å berre vere trenar, seier Iversen til Adressa.

– I tillegg er det jo på tide å tenkje litt på Unni, familie og venner, i store delar av året har eg vore fråverande dei siste åra, legg han til.

(©NPK)