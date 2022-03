Evjen usamd med faren før Glimt-kampen: – Det er hans meining

sport

Då er det første kamp i åttedelsfinalen i conferenceligaen.

Håkon Evjens far, tidlegare Glimt-spelar Andreas, sa nyleg i Glimt-podkasten «4-3-3-» at heimelaget er favorittar, rett nok «knepne».

– Det er hans meining. Eg meiner det er to lag som er i form. Sjølv om Glimt er utanfor seriesesong, har dei spelt godt og hatt gode treningar. Det vil bli ein skikkeleg jamnspelt kamp, sa Evjen under pressekonferansen på onsdag.

22-åringen gjekk til AZ i 2020 etter å ha imponert i Eliteserien. No møtest dei igjen.

– Det var nesten «meant to be». Veldig spesielt og utruleg kult for min del. For klubbens del var det ikkje det beste laget å møte. Glimt er eit utruleg godt fotballag. Det var ei lita ønsketrekning for min del.

Kampstart er klokka 21.

