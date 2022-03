Britiske styresmakter opnar likevel for Chelsea-sal – under visse vilkår

sport

Det stadfestar ein talsmann for statsminister Boris Johnson overfor nyheitsbyrået PA.

Britiske styresmakter innførte torsdag omfattande sanksjonar mot eit knippe russiske oligarkar. Forretningsmennene får innskrenka det økonomiske handlingsrommet sitt i Storbritannia i tida som kjem som følgje av krigshandlingane i Ukraina. Chelsea-eigar Abramovitsj er blant dei som har fått frose sine verdiar.

Så seint som førre veke varsla Abramovitsj at han vil selje Chelsea, men sanksjonane på torsdag vart oppfatta som at salsprosessen no må setjast på vent. Slik er det nødvendigvis ikkje.

– Vi har no samtalar med Chelsea Football Club, og dei vil halde fram. Vilkåra for ein spesifikk lisens som gir løyve til at salet kan halde fram, vil vere ein del av desse diskusjonane, opplyser ein talsmann på Statsministerens kontor.

– Det viktige er at salet ikkje under noko omstende skal tillate Roman Abramovitsj å tene eller få med seg pengar, heiter det vidare i uttalen.

Johnsons talsmann seier vidare at det er «rimeleg å seie at regjeringa er open for sal av klubben», men at dette vil krevje ytterlegare samtalar med finansdepartementet og andre styresmaktsorgan.

(©NPK)