Xavi om Haaland-rykte: – Eg har aldri møtt ein spelar som seier nei til Barcelona

Den spanske avisa Mundo Deportivo hevda onsdag å ha kjelder på at Barcelona-leiinga blir stadig tryggare på å vinne jakta på svært ettertrakta Haaland. Avtalen til den norske stjernespissen med Borussia Dortmund varer ut 2023/24-sesongen, men den skal innehalde ein klausul som gjer at han kan forlate klubben til sommaren for ein pris på rundt 750 millionar kroner.

21-åringen, som står med 80 mål på 79 kampar for Dortmund, er òg sett i samband med mellom anna Real Madrid.

Då Barcelona-trenar Xavi møtte pressa onsdag, vart Haalands namn eit tema.

– De seier at eg har møtt Haaland. Det visste eg ikkje, sa spanjolen på pressekonferansen framfor europaligakampen mot Galatasaray.

– Det er alltid eit godt tidspunkt å komme til Barcelona for alle fotballspelarar. Det er ingen fotballspelar som har sagt nei til Barcelona sidan eg kom hit, sa han.

Han ville ikkje kommentere Haalands namn spesielt.

– Når vi kan snakke med spelaren vi ønskjer å signere, snakkar vi med han om spelesystemet vårt og treningsøktene, sa Xavi, som meiner Barcelonas ballbesittende spelestil og mykje anna bør telje positivt.

– Viss du er i kontakt med 20 ballar i ein annan klubb, vil du vere i kontakt med 40 her. Klubben, byen er fantastisk, historia til Barcelona. Eg vil prøve å overtyde alle speler om at det å komme til Barca er ei gyllen moglegheit, sa han.

Spekulasjonane rundt Haalands framtid vil truleg halde fram med uforminsket styrke i tida som kjem.

