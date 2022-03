Skarstein kritiserer mangel på høgdetrening: – Det er tullball

sport

– Du kan ikkje skli inn frå høgre og ta det som ein tur. Du må faktisk gå ut her og gjere ein ordentleg jobb, seier Birgit Skarstein om førebuingane forbundet gjorde til Paralympics til NRK.

Ho meiner det var medvite at løparane ikkje skulle ha noka form for høgdeakklimatisering i forkant. Skarstein seier at løparane var klare over at det ville bli tøft for dei i starten av meisterskapen i Kina.

– Eg synest det er tullball at ein ikkje akklimatiserer og at ein går inn for å ikkje akklimatisere. Ein ting er om det måtte bli sånn på grunn av pandemien, men det var ikkje grunnen. Grunnen var at dei synest det var så lenge å vere på tur og det er klart, sånn går det ikkje an å halde på. Det er Paralympics, seier ho.

Idrettsprofilen var ikkje ein del av landslaget fram til starten av desember, og ho var ikkje med under planlegginga av meisterskapen.

Landslagstrenar Bjørn Kristiansen seier at høgdeopplegget er laga i samarbeid med både Olympiatoppen og løparane.

– Vi har vore samde om kva vi skal gjere. Vi har litt uerfarne utøvarar utanom Birgit, men planane har vore godt forankra i forbund og Olympiatoppen. Utøvarane synest òg det har vore ei fin tilnærming til desse leikane, forklarer Kristiansen til NRK.

