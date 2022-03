Russisk stormeister i sjakk vil spele for Noreg

sport

Den russiske invasjonen av Ukraina har medført at russarar over heile verda har fått kjenne smaken av sanksjonar som fraus bankkontoar og utestenging frå turneringar, skriv VG.

Romanov seier til VG at sjølv om han representerte Russland, så har han ikkje hatt noko særleg forhold til russisk sjakk. Med sanksjonstrusselen hengjande over seg, vil det å kunne representere dei norske fargane vere eit steg til å kunne halde fram karrieren, meiner russaren.

– Dette påverkar mange idrettsutøvarar, som berre vil halde fram med karrieren, legg han til.

Sjølv om stormeisteren ikkje vil snakke om situasjonen i Ukraina, snakkar han velvillig om norsk sjakk og sanksjonane som har vorte pålagde han.

– Eg har hatt eit veldig sterkt band til norsk sjakk sidan 2013. Eg flytta til Noreg og budde der i nokre år. Eg har mange venner og studentar i Noreg og det er ei ære å kunne få representere landet, seier Romanov.

Romanov stadfestar overfor avisa at han ikkje skal byte pass eller bli norsk i den forstand, men at han skal representere Noreg i turneringar som spelar og som sjakktrenar.

– Det kan hende at eg søkjer om dobbelt statsborgarskap i framtida, men no skal eg berre representere Sjakkforbundet i førsteomgang, fortel han.

Avisa har snakka med presidenten i Norges Sjakkforbund, Simen Agdestein, som stadfestar at dei har sagt ja til at Romanov skal kunne representere Noreg, og at saka har gått vidare til Fide.

