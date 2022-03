RBK-aktuelle Eriksen skuldar HamKam for løftebrot – klubben slår tilbake

sport

Det er i eit intervju med VG onsdag at målfarlege Eriksen uttaler seg kritisk til leiinga i eigen klubb. Angrepsspelaren er ønskt av Rosenborg, men så langt har HamKam sagt nei.

Eriksen skuldar leiinga på Hamar-klubben for å opptre uryddig utetter og å gå tilbake på tidlegare gitte løfte.

– HamKam har visst om dette vesentleg lengre enn det dei gir ut i media. Espen Olsen lova òg i reforhandlingane av kontrakten at dei skulle leggje forholda til rette dersom ein større klubb kom på banen, seier 26-åringen til VG.

Det siste slår sportssjef Espen Olsen kraftig tilbake mot.

– Det er berre tull. På generelt grunnlag skal vi sjølvsagt alltid leggje til rette for det, det har han rett i, men det blir å dra éi setning ut av ein stor samanheng. Alt handlar om timing. Det er heilt rett at dersom det var midten av desember og starten av januar, så hadde saka vore ei heilt anna. Så det blir å ta det heilt ut av samanhengen sin. Det blir for dumt. Det skal vere tre fornøgde partar her: Begge klubbane og spelaren sjølv, seier han til avisa.

HamKam-leiinga argumenterer med at det er vanskeleg å gi slepp på ein viktig spelar når førespurnaden frå RBK kom tett opp mot seriestart. Sportssjef Olsen seier han ikkje trur partane blir samde.

