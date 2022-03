Paralympics: Norsk curlingtap etter ekstraomgang

sport

I åttande og siste omgang leia Sverige 6–4 og hadde moglegheit til å slå bort Noregs steinar i buet. Men den siste steinen til Sverige var ikkje vellykka, og Noreg stal to poeng. Dermed var det duka for ekstraomgangar.

Dei norske rullestolcurlerne starta kampen bra og tok det første poenget. Noreg leia 3–1 etter tredje omgang. Deretter tok Sverige over føringa ved å sikre seg to poeng i både fjerde og femte omgang. Laga tok kvart sitt poeng i sjette og sjuande omgang, før ei thrilleravslutning på kampen forlengde speletida.

I ekstraomgangen vart det ein dårleg start for Noreg, som ikkje klarte å heve nivået. Sverige stakk av med to poeng og ligg øvst på tabellen.

Noreg står med fire sigrar og fire tap hittil i turneringa. Det norske laget har moglegheit for å ta seg til semifinalen, men må vinne dei to attståande kampane for å ha ei moglegheit.

Noreg møter Kina seinare i dag og speler mot Canada torsdag. Ein eventuell semifinale blir spelt fredag.

