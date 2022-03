Meldinga av tidlegare sykkelpresident Tiedemann Hansen er trekt

sport

Tiedemann Hansen, som var sjef for verdsmeisterskapen i 2017, vart meldt av Norges Cykleforbunds region sør etter VM-konkursen. No er meldinga trekt tilbake.

– Det at han har hatt denne saka hengjande over seg i tre år, er straff nok, seier Terje Johnsen, leiar for NCF region sør, til Bergens Tidende.

Sykkel-VM i Bergen for fire år sidan vart ein folkefest, men den økonomiske blåmåndagen kom raskt. Det viste seg til slutt at arrangørselskapet hadde økonomiske krav mot seg på 108 millionar kroner.

Verken Norges Cykleforbund sentralt eller Norges idrettsforbund valde å forfølgje saka.

– På ein måte kan du seie at vi gir opp, men det er gått snart tre år, og det er ikkje bra verken for oss eller for den som er meld. Når det har gått så lang tid, må vi berre setje strek, seier Terje Johnsen.

Saman med kollegaene i NCF region sør har han konkludert med at det åleine blir for ressurskrevjande å forfølgje meldinga av Hansen.

Den tidlegare sykkelpresidenten har tidlegare tilbakevist grunnlaget for meldinga.

– Det er ei personleg forfølging. Det skin igjennom på fleire svar frå Terje Johnsens side. Men det er berre å leve med. Region sør har prøvd å få med dei andre regionane, men dette er eigentleg eit einmannsshow, sa Hansen til Telemarksavisa i 2019.

