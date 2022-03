Letta Nilsen med sprintsølv: – Vore litt bekymra

sport

Nilsen kom godt i gang i klassen ståande og byrja å avansere i løypa. Ho var 16 sekund bak, men køyrde seg raskt opp i tet.

Ho fekk seg etter kvart ei god luke til konkurrentane bak, men vart køyrd inn mot slutten. På oppløpet byrja kreftene å ta slutt for Nilsen, og ho vart teken igjen av Natalie Wilkie som vann og tok sitt andre gull under leikane.

Nilsen var i mål tre sekund bak Wilkie. Sydney Peterson tok bronsen.

– Veldig bra

– Først og fremst er det herleg å ta medalje. Eg må innrømme at eg dei siste dagane har vore litt bekymra for om eg skulle greie å ta medalje. Det er eigentleg veldig bra å ta sølv i dag, synest eg, sa Nilsen til NRK.

Tromsø-jenta Nilsen jubla og smilte då sølvet var sikra under seremonien etter løpet. 21-åringen vann semifinaleheatet sitt utan å bruke opp alt av krefter og fekk med det ein fin veg til finalen.

Nilsen fekk ein stor nedtur under 15-kilometeren måndag. Då måtte ho bryte undervegs i eit løp der veldig lite fungerte for 21-åringen. Mykje tyder på at høgda ikkje spelte på lag med Nilsen.

– Det var veldig tungt å omstille seg, sa Nilsen.

Onsdag vart det ein opptur der ho forsvarte sølvet for fire år sidan.

Andre norske

I sprinten for menn i ståande klasse var 47 år gamle Kjartan Haugen kvalifisert. Han klarte ikkje å hevde seg og hamna på 6.-plass i finalen.

Birgit Skarstein og Indira Liseth deltok i sprinten for sitjande. Begge tok seg til semifinalen, men der sa det stopp for dei to. Skarstein var nærast ein finale, men det heldt ikkje.

– Eg vart fanga bak ein tyskar og kom meg ikkje fordi. Det var nesten litt slåstkamp. Eg var nok litt for snill, rett og slett, eg burde nok ha vore litt tøffare, sa Skarstein til NRK, som likevel smilte etter konkurransen.

I klassen menn synshemma var Thomas Oxaal Noregs representant. Han enda på 12.-plass i kvalifiseringa. Det var berre dei åtte beste som tok seg til semifinalen.

