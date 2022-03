Johaug skal gå Birken på lag med Bjørgen: – Betyr veldig mykje

sport

Det stadfestar Team Ragde Charge-sjef Jørgen Aukland.

– Therese skal gå både Birkebeinerrennet og Reistadløpet for oss, seier han til NTB.

Johaug er tilknytt laget til Aukland-brørne i langløps-samanheng.

– Dette betyr at Therese får ei fantastisk avslutning på karrieren sin med flotte langløp. For oss betyr det veldig mykje at ho deltek. Therese er Therese, og at ho startar, er bra for både Birken og arrangementet, seier Aukland.

Laurdag gjekk Johaug den aller siste tremila i karrieren i Holmenkollen. Langrennsstjerna legg opp som topputøvar om kort tid. Før den tid står likevel verdscupavslutning i Falun kommande helg og, etter alle solemerke, fleire langløp på programmet.

Usikker på staking eller feste

Teamsjef i Team Ragde Charge, Magnar Dahlen, gler seg òg over Johaugs Birken-start.

– Det er kjempeartig at ho ikkje kastar inn handkleet straks etter verdscupen i Falun, seier han til det svenske nyheitsbyrået TT.

Marit Bjørgen er òg del av Team Ragde Charge-laget. Dermed er den tidlegare langrennsdronninga og Johaug tilbake som lagvenninner i skisporet om få dagar.

Dahlen understrekar at Johaug kjem til å gå i den norske landslagsdrakta under Birken. Det er ho etter seiande forplikta til som følgje av avtalen ho har med Skiforbundet.

– Det kjem til å bli kjempegøy, og så får vi sjå om ho vil stake eller gå med festesmurning. Det blir eit interessant spørsmål når vi nærmar oss konkurransen, seier han.

Reistadløpet 2. april

I samband med Birken-starten varslar Team Ragde Charge-toppen at skistjerna får kjenne på den enkle røyndommen til langløparane.

– Då skal ho bu saman med resten av laget på madrassar i ei enkel hytte i nærleiken av arenaen. I tillegg skal ho vere med på å lage maten sjølv. Men vi skal ha det veldig gøy saman, seier Dalen.

Det er ikkje første gong at Johaug prøver seg i Ski Classics. Dalsbygda-ekspressen vann Birkebeinerrennet i 2015.

Mykje tyder elles på at Johaug ikkje blir den einaste stjerneløparen som stiller til start på dei 50 kilometrane frå Rena til Lillehammer. Som følgje av at verdscupavslutninga i Tjumen neste helg er avlyst, har Birken-arrangørane teke imot interesse frå mange profilerte løparar.

– Vi er klare over endringane i verdscupen, og er òg klare over at vi er eit attraktivt renn i ein litt spesiell sesong og etter eit OL. Vi har allereie ein del profilar på start gjennom Ski Classics, men har òg førespurnader frå distanseløparar i verdscupen både på herre- og damesida om moglegheita for å delta, sa Birken-sjef Eirik Torbjørnsen til NTB tidlegare denne veka.

Tøff konkurranse

Delar av det amerikanske kvinnelaget har mellom anna forhøyrt seg om moglegheita for å stille. Sterke Rosie Brennan er blant desse.

Dermed kan det bli usedvanleg hard kamp om sigeren i årets renn. I kvinneklassen er Astrid Øyre Slind, Lina Korsgren, Britta Johansson Norgren, Emilie Fleten, Ida Dahl og Thea Krokan Murud normalt dei heitaste namna ved sida av Bjørgen.

Slind tok ein krutsterk siger i Vasaloppet sist helg. Ho kom då til mål i einsam majestet.

Reistadløpet, som også er 50 kilometer langt, går 2. april.

