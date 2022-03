Hovland om blokaden av russisk idrett: – Kanskje ikkje den beste løysinga

sport

Russlands pågåande invasjon av Ukraina vart eit tema då Hovland møtte norsk presse digitalt framfor prestisjetunge Players Championship på PGA-touren i Florida.

Krigen har gitt store konsekvensar for russisk idrett. Utøvarar og lag har i mange greiner vorte sette heilt ut i kulda.

– Eg har russisk mor og ein ukrainsk familie. Det er utruleg trist det som skjer der borte. For meg blir det litt for komplisert å seie kva som bør skje og ikkje skei, men det er kanskje litt trist at vi skal byrje å stengje ute folk frå sportslege arrangement. Det synest i alle fall eg. Dei fleste av desse menneska har ikkje noko med konflikten å gjere, sa Hovland på eit spørsmål frå NRK.

– Å stengje ute på grunn av ein viss nasjonalitet er kanskje ikkje den beste måten å gjere det på, men det er eit komplisert tema, Eg håpar det løyser seg fort, la han til.

Hovland blir blant favorittane i PGA-turneringa denne veka. Om alt går hans veg, kan han toppe den neste verdsrankinga som første skandinav nokosinne. I dag er han trear på oversikta.

