Glimt-sjefen om cupdramaet: – Har forkludra oppladinga vår litt

sport

Torsdag møter Glimt den nederlandske klubben til første kamp i kvartfinalen i conferenceligaen på Aspmyra. Returen går ei veke seinare i Nederland.

Norges Fotballforbund ville at 4. rundekampen i cupen mellom Glimt og Aalesund skulle spelast sist helg, i staden for kommande helg. Avgjerda vart teken for å gi Glimt best moglege føresetnader for å lykkast i Europa.

Flyttinga likte Aalesund mildt sagt dårleg. Sunnmørsklubben enda opp med å ikkje stille til kamp, noko som førte til at Glimt fekk walkover.

– Ein veldig vanskeleg situasjon. Då vi hadde spelt første kamp mot Celtic, vende vi oss til forbundet om at vi var i ein posisjon der vi kunne gå vidare i Europa. Vi vende oss både munnleg og skriftleg. Så vart dette ein føljetong som alle i Bodø/Glimt opplever at vart trist for norsk fotball, sa trenar Knutsen då han møtte pressa onsdag.

– Det er resultatet her som er trist, at kampen ikkje vart spelt. Det har forkludra oppladinga vår litt. Eg fekk beskjed fredag ettermiddag om at kampen ikkje skulle spelast. Då måtte vi endre opplegget vårt, sa han.

Humpete kunstgras

Knutsen var samtidig klar på at laget hans er godt førebudd framfor det som blir eit utfordrande oppgjer torsdag.

– Vi er veldig stolte av å vere i ein slik sluttspelkamp. Dette er ein historisk kamp for Glimt. Så veit vi at vi møter eit topplag frå Nederland som er i veldig god form. Kanskje er dei favorittar og vi litt underdogs. Det er ein situasjon vi er godt kjende med. Det endrar samtidig ingenting i forhold til korleis vi vil angripe kampen, sa Knutsen.

Han beskreiv Alkmaar som hardtarbeidande, fysiske og gode i gjenvinningsspelet.

Glimt-kunstgraset har òg vore tema før kampen på torsdag. Dei siste dagane har det vore jobba hardt med å jamne ut humpar i underlaget.

– Den har i alle fall openberre svakheiter etter ein litt heftig brøytetur, men skal vere i god skikk no, har eg vorte fortald, sa Glimt-kaptein Ulrik Saltnes.

Solbakken-skryt

Landslagssjef Ståle Solbakken seier til NTB at den nederlandske klubben er ein motstandar Glimt bør kunne slå.

– Det blir spennande. Alkmaar er eit lag Glimt har føresetnader til å slå. Eg har sett 15 kampar med Alkmaar, seier han.

Bodø-klubben har dominert norsk fotball i eit par år og er einaste norske klubb igjen i europacupane.

Aslak Fonn Witry, Håkon Evjen (tidlegare Glimt-spelar) og Fredrik Midtsjø er nordmenn i AZ.

(©NPK)